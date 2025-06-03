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На Украине по делу о коррупции задержали родственника бизнес-партнера Зеленского

НАБУ: по подозрению в коррупции задержан родственник бизнес-партнера Зеленского
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Depositphotos

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) задержало по обвинению в коррупции мужчину, похитившего миллионы при закупках энергооборудования в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт НАБУ.

Сообщается, что мужчина был задержан при попытке покинуть территорию Украины.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый был ответственным за закупки энергетического оборудования для «Харьковоблэнерго» и через подконтрольные компании заключал сделки по завышенным ценам, относительно рыночных. Ущерб от преступления оценивается в 132 млн гривен ($3,18 млн).

Точное имя задержанного не уточняется, однако по данным украинских СМИ, речь может идти о Леониде Миндиче — родственнике Тимура Миндича, который является бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, сообщается, что Миндич остается «одним из главных консультантов» главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

По уголовному делу проходят семь фигурантов, всем предъявлены обвинения.

До этого мэр Киева Виталий Кличко пообещал уволить ряд чиновников городской администрации после обысков и уголовных дел, связанных с коррупцией.

Ранее стало известно, что на Украине за год прибавилось почти 7 тысяч миллионеров.

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