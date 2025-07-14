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Названо число пострадавших при ударе молнии по пляжу в Тульской области

МЧС: при ударе молнии по пляжу в Тульской области пострадали семь человек

В результате удара молнии по пляжу в селе Бунырево Тульской области пострадали семь отдыхающих. Об этом сообщает RT со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, троих человек, включая подростка, врачам спасти не удалось.

Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. Молния ударила в толпу отдыхающих.

СМИ писали, что все случилось на территории парк-отеля «Шахтер». Заряд ударил в компанию из семи человек. По предварительной информации, в этот момент люди находились в воде. Четыре человека пострадали — двоих доставили в больницу с электротравмой, а еще двоим врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Неделю назад в одном из пятиэтажных домов Казани произошел пожар из-за удара молнии. В результате инцидента в квартире частично сгорели кухонный гарнитур и натяжной потолок, корпус кондиционера и верхняя часть газовой плиты.

Ранее заслуженный спасатель России рассказал, что нельзя делать во время грозы.

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