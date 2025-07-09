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Спасатель рассказал, что нельзя делать во время грозы

Спасатель Щетинин: во время грозы нельзя подходить к окнам
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Во время грозы не стоит подходить к окнам и открывать их, потому что в них с ветром могут залетать слабо закрепленные конструкции, куски черепицы и ветки деревьев. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

По его словам, лучше всего в это время находиться в здании. В многоэтажных домах отключать электроприборы от питания не требуется, потому что они обычно оборудованы молниезащитой. При этом на даче рекомендуется выключить рубильник на время грозы.

Если во время грозы человек оказался на природе, важно постараться укрыться в капитальном сооружении. При этом Щетинин посоветовал идти до него быстрым шагом, но не бежать.

«Воздушная среда перед грозой всегда электрически напряжена, а когда мы быстро двигаемся, то возбуждаем электромагнитное состояние атмосферы. Это может быть дополнительным триггером для того, чтобы человека поразила молния. Чего точно нельзя делать на природе во время грозы, так это купаться, прятаться под одиноко стоящими деревьями и прикасаться к металлическим предметам», — сказал он.

Лучше также не использовать телефон на открытой местности, потому что он может привлечь удар молнии.

Организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов до этого говорил, что любые металлические предметы, которые создают электро-магнитные волны, усиливают вероятность попадания молний.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за удара молнии произошел пожар в пятиэтажке.

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