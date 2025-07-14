Молния убила сразу троих человек в Тульской области

SHOT: в Тульской области трое не выжили после удара молнии на пляже

В Тульской области двое взрослых и ребенок погибли после удара молнии на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки в селе Бунырево. Молния ударила в толпу отдыхающих — в результате трое погибли. Еще несколько человек получили травмы.

Telegram-канал Baza сообщает, что все произошло на территории парк-отеля «Шахтер». Молния ударила в компанию из семи человек. Предварительно, в этот момент люди находились в воде, передает Telegram-канал 112. Четверо выживших пострадали — двоих доставили в больницу с электротравмой, а еще двоим врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее молния попала в «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге.