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Вертолет совершил незапланированную посадку в Якутии

В Якутии вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку
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Дмитрий Ворошилов/РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку в районе Ленска в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«При выполнении лесоавиационных работ воздушное судно Ми-8 АО «Авиакомпания «Алроса» совершило незапланированную посадку в 26 километрах от г. Ленска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 10 работников авиалесохраны, а также летчик и экипаж из трех человек. Никто из них не пострадал.

В конце июня вертолет Ми-8 с 6 членами экипажа совершил экстренную посадку в поле в Тверской области из-за отказа двигателя. Как сообщил источник, вертолет летел в сторону Смоленской области из аэропорта Змеёво. Спустя некоторое время после начала полета начались неполадки с двигателем.

6 мая на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту. На воздушном судне сработал датчик падения давления масла, командир принял решение об отключении одного двигателя.

Ранее в Бельгии экстренно посадили самолет из-за сообщения об угрозе взрыва.

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