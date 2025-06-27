В РФ вертолет с 6 членами экипажа экстренно сел в поле из-за отказа двигателя

SHOT: Ми-8 с 6 членами экипажа экстренно сел в поле в Тверской области

Вертолет Ми-8 с 6 членами экипажа совершил экстренную посадку в поле в Тверской области из-за отказа двигателя. Никто не пострадал, пишет Telegram-канал SHOT.

«Вертушка летела в сторону Смоленской области из аэропорта Змеёво. Спустя некоторое время после начала полёта начались неполадки с двигателем. Вертолет вынужденно посадили в поле», — сказано в посте.

По данным канала, сейчас проводятся работы по запуску двигателя вертолета.

В начале июня вертолет Ми-8Т по технической причине совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. На его борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

6 мая на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту. На воздушном судне сработал датчик падения давления масла, командир принял решение об отключении одного двигателя.

17 апреля сообщалось, что вертолет с двумя членами экипажа разбился вскоре после взлета во время учебного полета на юге Австралии. Транспортное средство рухнуло на обочину взлетно-посадочной полосы, в результате произошла утечка топлива.

Ранее самолету пришлось приземлиться на трассу в Вологодской области.