На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ вертолет с 6 членами экипажа экстренно сел в поле из-за отказа двигателя

SHOT: Ми-8 с 6 членами экипажа экстренно сел в поле в Тверской области
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вертолет Ми-8 с 6 членами экипажа совершил экстренную посадку в поле в Тверской области из-за отказа двигателя. Никто не пострадал, пишет Telegram-канал SHOT.

«Вертушка летела в сторону Смоленской области из аэропорта Змеёво. Спустя некоторое время после начала полёта начались неполадки с двигателем. Вертолет вынужденно посадили в поле», — сказано в посте.

По данным канала, сейчас проводятся работы по запуску двигателя вертолета.

В начале июня вертолет Ми-8Т по технической причине совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. На его борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

6 мая на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту. На воздушном судне сработал датчик падения давления масла, командир принял решение об отключении одного двигателя.

17 апреля сообщалось, что вертолет с двумя членами экипажа разбился вскоре после взлета во время учебного полета на юге Австралии. Транспортное средство рухнуло на обочину взлетно-посадочной полосы, в результате произошла утечка топлива.

Ранее самолету пришлось приземлиться на трассу в Вологодской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами