РИА: в поселке Внуково в Новой Москве загорелась крыша общежития

Пожар произошел в двухэтажном общежитии в поселке Внуково в Новой Москве. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

«В 16:06 мск поступило сообщение о пожаре в общежитии в поселке Внуково по адресу: Внуковское шоссе, владение 11А, строение 2», — сказал собеседник агентства.

Из здания самостоятельно эвакуировались около 35 человек. Прибывшие на место пожарные увидели, что огонь охватил крышу общежития, пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. В 16:46 пожар был полностью ликвидирован.

10 июля спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино. В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным СМИ, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Mash, пожар возник из-за ошибок во время ремонта кровли.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии.