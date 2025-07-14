Подоляка раскритиковал молчание Баку на фоне расстрела азербайджанцев в Киеве

Тот факт, что Баку не реагирует на убийство двух граждан Азербайджана в Киеве, но достаточно жестко ответил на инцидент в Екатеринбурге, говорит о сознательном желании властей республики «поссориться» конкретно с Москвой, уверен блогер Юрий Подоляка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вот и утро пришло, а в Баку непривычная <...> тишина. <...> И каждый новый день этой «тишины» является лучшим подтверждением того, что две недели назад руководство Азербайджана тупо развела свое население, сознательно желая поссориться с Россией», — заявил Подоляка.

По его словам, чем дольше азербайджанские власти не будут реагировать на случившееся в Киеве, тем больше его утверждение будет походить на «медицинский факт».

О том, что в пригороде Киева были убиты двое азербайджанцев, 14 июля сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Он добавил, что мужчин подозревали в устранении полковника СБУ Ивана Воронича.

Нападение произошло днем 10 июля в Голосеевском районе. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В июне российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое мужчин пострадали при задержании, врачам их спасти не удалось.

Власти Азербайджана назвали действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовали расследовать нарушения при задержании, после чего в республике прошли задержания граждан РФ.

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России.