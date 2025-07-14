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В Киеве раскрыты имена подозреваемых в убийстве полковника СБУ Воронича

«Страна»: полковника Воронича убили выходцы из Азербайджана, которых ликвидировали
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Полковника СБУ Ивана Воронича убили в Киеве граждане Азербайджана Хагани Гулализада и Нармин Гулиева. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, пишет Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, Гулиева попала на Украину через границу с Молдавией 15 мая. В то же время Гулализада, которому было запрещено въезжать в страну до 2030 года, оказался на территории Украины нелегально. Утверждается, что оба фигуранта связаны с российскими криминальными кругами.

Иван Воронич, как пишет Бутусов, координировал диверсионные действия украинских спецслужб на территории России.

Служба безопасности Украины добавила, что причастные к убийству были ликвидированы в пригороде Киева. Расследование продолжается.

Само нападение произошло днем 10 июля в Голосеевском районе. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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