Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов)

Акунина заочно арестовали в России. Он узнал об этом «за чашкой кофе» Басманный суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина за фейки об армии

Суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина по делу о призывах к терроризму и фейках о российской армии. Если он когда-то вернется в Россию, то тут же будет арестован. Последние десять лет Акунин живет в Лондоне. Россия объявила его в международный розыск, но это не значит, что Великобритания выдаст автора.

Российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) заочно арестовали на два месяца по решению Басманного суда Москвы, сообщила пресс-служба московских судов.

«Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок 2 месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации», — уточнил суд.

Против Акунина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии России).

Писатель заявил, что узнал о своем заочном аресте «за чашкой кофе», и приложил скан с подборкой новостей о его аресте, а также о заочном аресте экс-советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича (это решение Басманный суд тоже принял сегодня).

Акунин объявлен в международный розыск. Формально Россия может подать в розыск по линии Интерпола, поскольку остается членом организации. Однако устав Интерпола категорически запрещает ему «предпринимать какие-либо действия политического, военного, религиозного или расового характера». Организация и раньше отказывала Москве в розыске, например, Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом).

Еще до военного конфликта на Украине эксперты отмечали, что в Великобритании и Франции в принципе «скептически относятся к российской уголовной юстиции», поэтому туда часто уезжали попавшие под уголовное преследование российские бизнесмены. Акунин с 2014 года живет в Лондоне, кроме того, владеет недвижимостью в Париже. Власти Великобритании могут отказать в экстрадиции, если сомневаются в гуманности или эффективности правосудия страны, которая сделала запрос.

Сам Акунин прокомментировал информацию о своем розыске коротко. «Господи, какие же идиоты», — написал он в Telegram.

Книги пропали из магазинов и библиотек

В декабре 2023 года из продажи начали исчезать книги Акунина. Их перестало выпускать и распространять издательство АСТ, а вместе с ним контролируемая АСТ сеть книжных «Читай-город — Буквоед», электронные сервисы «Литрес» и MyBook. «Читай-город — Буквоед» указывал, что изъятие тиражей с полок займет «определенное время». Также все книги Акунина убрала из продажи сеть «Московский дом книги».

В издательство «Захар», которое выпускало произведения Акунина, в декабре приходили с обысками. В издательстве предположили, что это из-за отказа «Захара» изъять книги Акунина из продажи.

Сам писатель заявил, что давно был готов к запрету своего творчества в России.

По мнению Акунина, его выбрали как массового автора «для показательной акции», потому что «на полках в квартирах в России стоят примерно 35 млн моих книжек». Он предположил, что в будущем будут «проверки» на неугодных авторов не только по книжным, но и в библиотеках.

Российская библиотечная ассоциация на фоне ситуации с Акуниным опубликовала правила, как могут убирать литературу из библиотечного фонда из-за элементов экстремизма или террористических призывов в книгах. Из правил следует, что произведения Акунина из библиотек формально можно удалить только после официальной экспертизы о том, что в них есть незаконная пропаганда. Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге передавала, что ей пока неизвестно о признании книг Акунина экстремистскими.

Зимой также стали снимать с репертуара постановки по произведениям Акунина. В январе отменили «1881» в Александринском театре Петербурга, в конце декабря прошлого года три спектакля в московском РАМТе и один — в Московском Губернском театре. По словам самого Акунина, петербургский театр LDM, не известив его, «перекромсал мюзикл «Алмазная колесница», убрав оттуда и автора, и Фандорина, и Японию».

«Александринский театр, где шла моя пьеса «1881», придумал нечто еще более кучерявое. Они прислали письмо, в котором объявляется, что авторство пьесы вообще принадлежит не мне, а им. <...> Просто смешно», — добавил Акунин.

Комментируя потерю дохода из-за запретов, писатель отмечал, что его «смелость стоит очень недорого», потому что у него «нет материальных проблем», и он давно уехал из России.