На Бориса Акунина завели дело после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом

ТАСС: против Акунина возбудили дело после беседы с пранкерами Вованом и Лексусом

Разговор писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя Григорий Чхартишвили) с пранкерами Вованом и Лексусом стал одним из поводов для возбуждения уголовного дела. Акунин обвиняется в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах, сообщает ТАСС.

«В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации», — сказала представитель прокуратуры.

Как уточняет агентство, один из свидетелей во время допроса подтвердил роль Вована и Лексуса в возбуждении уголовного дела в отношении писателя.

14 июля адвокат Олег Дубинин заявил о невиновности Акунина по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах

В марте Акунина переобъявили в розыск в России. Это случилось после того, как прокуратура направила в следственные органы материалы против писателя для решения вопроса об его уголовном преследовании.

Ранее книжные магазины получили книгу «Подстрочник» с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.