Двое москвичей выследили и похитили жителя Калужской области из-за гневной переписки

МВД: полиция задержала двух москвичей по делу о похищении жителя Обнинска

Двое жителей Москвы были задержаны по подозрению в похищении человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, житель Обнинска познакомился с молодыми людьми в соцсети, но их общение быстро переросло в конфликт. Узнав адрес мужчины, подозреваемые приехали к нему, предложили «спокойно поговорить» и заманили его в машину. После этого они вывезли мужчину в безлюдное место, избили его, сняли происходящее на видео и скрылись.

Пострадавшему удалось добраться до города, где он обратился за помощью к полиции. Благодаря действиям сотрудников ГУУР МВД, полиции Калужской области и регионального УФСБ, при поддержке Росгвардии, подозреваемых нашли и задержали в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд принял решение заключить обоих фигурантов под стражу. Расследование продолжается.

В начале июля в Брянской области осудили мужчину, который вместе с сообщниками похитил женщину по заказу. Было установлено, что нападавшие записали избиение женщины на камеру и отправили запись заказчику, после чего фигурантам перевели $140 (на тот момент более 12,8 тыс. рублей. — прим. ред.). Эти деньги соучастники поделили между собой.

Ранее жителя Ленобласти из ревности похитили и вывезли в лес.