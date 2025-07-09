На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое москвичей выследили и похитили жителя Калужской области из-за гневной переписки

МВД: полиция задержала двух москвичей по делу о похищении жителя Обнинска
true
true
true

Двое жителей Москвы были задержаны по подозрению в похищении человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, житель Обнинска познакомился с молодыми людьми в соцсети, но их общение быстро переросло в конфликт. Узнав адрес мужчины, подозреваемые приехали к нему, предложили «спокойно поговорить» и заманили его в машину. После этого они вывезли мужчину в безлюдное место, избили его, сняли происходящее на видео и скрылись.

Пострадавшему удалось добраться до города, где он обратился за помощью к полиции. Благодаря действиям сотрудников ГУУР МВД, полиции Калужской области и регионального УФСБ, при поддержке Росгвардии, подозреваемых нашли и задержали в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд принял решение заключить обоих фигурантов под стражу. Расследование продолжается.

В начале июля в Брянской области осудили мужчину, который вместе с сообщниками похитил женщину по заказу. Было установлено, что нападавшие записали избиение женщины на камеру и отправили запись заказчику, после чего фигурантам перевели $140 (на тот момент более 12,8 тыс. рублей. — прим. ред.). Эти деньги соучастники поделили между собой.

Ранее жителя Ленобласти из ревности похитили и вывезли в лес.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами