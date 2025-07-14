На видео попало, как лжеполицейские с ножами похитили мужчину в Мурино

На видео попало, как в Мурино лжеполицейские затолкали в багажник мужчину

В Ленобласти лжеполицейские похитили мужчину, затолкав его в багажник. Об этом пишет 78.ru.

«Все произошло накануне вечером в Мурино. Двое знакомых сидели в припаркованном авто, когда к ним подъехал черный Mercedes с архивными номерами. Из иномарки вышли двое мужчин. Незнакомцы представились сотрудниками уголовного розыска. Свои слова они подтвердили удостоверениями, но, как оказалось, поддельными», — передает издание.

В итоге пассажира ударили ножом в руку и затащили в багажник. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», похищенным оказался 38-летний Станислав, который с весны этого года стал числиться гендиром «АСК-Груп».

Полиция ввела план «Перехват». Личности подозреваемых уже установили, они объявлены в розыск. По данным «Конкретно.ру», к похищению причастны 47-летний безработный петербуржец, судимый за кражи, грабежи и разбои, хищение оружия, угон и даже бандитизм, и его также не трудоустроенный ровесник.

До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.