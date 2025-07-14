Появились подробности пропажи вертолета на Дальнем Востоке

SHOT: вертолет на Дальнем Востоке перестал выходить на связь уже в воздухе

Связь с вертолетом Ми-8, следовавшим после ремонта из Охотска в Магадан, пропала, когда машина уже была в воздухе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вертолет так и не прибыл в пункт назначения к назначенному времени — 19:00 по местному времени. На борту находились пять человек — трое членов экипажа и двое технических специалистов. Их местонахождение пока неизвестно, начата поисковая операция, в том числе с использованием авиации.

Вертолет принадлежит компании АПК «Взлёт», специализирующейся на грузовых перевозках.

До этого два туриста из Москвы пропали во время восхождения на Эльбрус. Они отправились покорять высочайшую вершину в Европе, однако не вернулись в указанное время. Предварительно, они не зарегистрировали свой маршрут.

На поиски пропавших отправились шестеро сотрудников экстренных служб, было задействовано две единицы спецтехники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Ранее в Орловской области разбился вертолет.