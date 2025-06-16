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Два туриста из Москвы пропали во время восхождения на Эльбрус

На Эльбрусе во время восхождения пропали два туриста из Москвы
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МЧС России

На Эльбрусе пропали два московских туриста. Об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

Два туриста из Москвы отправились покорять Эльбрус, однако не вернулись с восхождения в указанное время. Предварительно, они не зарегистрировали свой маршрут.

На поиски пропавших отправились шестеро сотрудников экстренных служб, задействовано две единицы спецтехники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого на Камчатке спасатели эвакуировали туриста, который сломал ногу и вывихнул руку, находясь на вулкане Вилючинский на высоте около 1,7 тысячи метров. Пострадавшего спустили к вертолету на санях «Акья», а затем передали медикам Камчатской краевой больницы.

Ранее потерявшийся в горах Китая экстремал выжил, питаясь снегом и зубной пастой.

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