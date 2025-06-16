Два туриста из Москвы пропали во время восхождения на Эльбрус

На Эльбрусе во время восхождения пропали два туриста из Москвы

На Эльбрусе пропали два московских туриста. Об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

Два туриста из Москвы отправились покорять Эльбрус, однако не вернулись с восхождения в указанное время. Предварительно, они не зарегистрировали свой маршрут.

На поиски пропавших отправились шестеро сотрудников экстренных служб, задействовано две единицы спецтехники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого на Камчатке спасатели эвакуировали туриста, который сломал ногу и вывихнул руку, находясь на вулкане Вилючинский на высоте около 1,7 тысячи метров. Пострадавшего спустили к вертолету на санях «Акья», а затем передали медикам Камчатской краевой больницы.

Ранее потерявшийся в горах Китая экстремал выжил, питаясь снегом и зубной пастой.