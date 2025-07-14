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В Подмосковье военному транспорту перегородили проезд фурами

Avia.pro: водитель военного грузовика заявил, что мигранты не дают ему выехать
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Водитель военного грузовика пожаловался на то, что мигранты перегородили ему фурами выезд с парковки. Эмоциональное высказывание мужчины приводит Telegram-канал Avia.pro.

Согласно утверждению водителя, другие водители, иностранцы, заявили, что он не имеет права «переливаться» на некой парковке, а затем якобы целенаправленно перегородили ему выезд с этой парковки. Лексика мужчины обилует нецензурными выражениями.

Выплескивая эмоции, он жалуется на то, что иностранцы якобы позволяют себе слишком многое, в то время как других русских водителей на парковке не оказалось. На кадрах, приведенных водителем, видно (о чем он упоминает и сам), что на парковке есть и другие военные автомобили. Какой национальности были управляющие ими автомобилисты, он не уточнил.

До этого в Госдуме предложили ввести дополнительные медицинские требования к трудовым мигрантам, а 7 июля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины для мигрантов.

Ранее бывший полицейский рассказал о борьбе с преступностью среди молодежи и мигрантов.

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