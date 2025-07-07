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Правительство РФ предложило ввести новые пошлины для мигрантов

Правительство предложило ГД ввести новые пошлины для автовладельцев и мигрантов
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается ввести пошлины для автомобилистов и мигрантов. Так, плату за получение паспорта транспортного средства (ПТС) предлагается повысить до 1200 рублей с 800 рублей. Пошлину за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают повысить в три раза. Документ нового образца на пластиковой основе составит 4500 рублей.

Несколько пошлин хотят ввести для мигрантов. За постановку на учет по месту пребывания приезжему предстоит заплатить 500 рублей, а за продление срока временного пребывания в стране — 1000 рублей. Оформление патента для мигранта будет стоить ему 4200 рублей.

До этого сообщалось, что по оценкам Минфина, нововведения принесут в бюджет дополнительно 45 млрд рублей ежегодно. Средства планируется направить на развитие миграционной политики и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести пошлины на ввоз полуприцепов.

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