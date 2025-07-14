В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам

В Госдуму внесут законопроект о медтребованиях для трудовых мигрантов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о дополнительных медицинских требованиях для трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель комитета по труду Ярослав Нилов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Проектом предлагается обязать иностранцев при въезде в РФ предъявлять медстраховку, анализы на отсутствие вируса иммунодефицита, гепатитов B/C, сифилиса и туберкулеза (действительны 10 дней), тест на отсутствие наркотических веществ (действителен 72 часа).

«Мигранты должны восполнять кадровый дефицит, а не создавать дополнительных медицинских сложностей», — заявил Нилов.

Авторы инициативы считают, что это снизит нагрузку на систему здравоохранения. Сейчас для въезда требуется только медицинская страховка. В 2024 году в РФ работали около 8 млн иностранных трудовых мигрантов.

7 июля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины.

Ранее сообщалось, что в России создадут единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев.