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В татарстанском городе отменили массовые мероприятия из-за опасности атаки БПЛА

Массовые мероприятия в Елабуге отменили из-за угрозы атаки беспилотников
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Shutterstock/Ireshetnikov54

Массовые мероприятия, которые должны были состояться в городе Елабуге в Татарстане, отменили в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев.

«На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий. Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги», — отметил он.

14 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 11 украинских дронов в небе над российскими регионами. По данным ведомства, атака продолжалась с 20:30 до 7:00 мск.

В Орловской области сбили шесть БПЛА, в Брянской — два. Единичные цели ликвидировали в Курской области, республике Крым и над акваторией Черного моря. Предварительно, удалось обойтись без пострадавших и каких-либо разрушений.

13 июля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили об уничтожении украинского беспилотника в пригороде Луганска. Источник агентства рассказал, что системы противовоздушной обороны сбили дрон RAM-2X. Высота его полета составила 900 метров.

Ранее в Нижегородской области ликвидировали несколько дронов.

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