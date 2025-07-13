Российские военные сбили украинский беспилотник над Луганском

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в пригороде Луганска Луганской Народной Республики на высоте 900 м, сообщили ТАССв силовых структурах.

«Сбит беспилотный летательный аппарат RAM-2X. Высота [полета беспилотника составляла] 900 метров», — уточнил собеседник агентства.

Сообщается, что разрушений не зафиксировано.

Несколько часов назад сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Приволье в Луганской народной республике, используя беспилотник самолетного типа. В результате атаки произошло возгорание частного дома, но никто не пострадал.

Утром 13 июля Минобороны России сообщило, что ночью российская система ПВО сбила 36 украинских беспилотников. Все БПЛА были самолетного типа. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Курской области после атаки БПЛА начался пожар на территории предприятия.