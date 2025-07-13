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Несколько беспилотников сбили ночью над Нижегородской областью

Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Нижегородской областью ночью
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Нижегородской области минувшей ночью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Глава региона Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атак никто не пострадал.

«Над территорией Нижегородской области успешно отражена атака вражеских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

Утром 13 июля Минобороны России сообщило, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 36 украинских беспилотников. Все БПЛА были самолетного типа. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Почти столько же беспилотников уничтожили над Россией и прошлой ночью. По данным Минобороны, дежурные системы ПВО в течение ночи сбили 33 украинских дрона над регионами РФ.

Ранее в Курской области после атаки БПЛА начался пожар на территории предприятия.

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