Спасатели начали эвакуацию жителей затопленного села в Забайкалье

В Забайкальском крае спасатели начали эвакуацию жителей села Маккавеево, в котором из-за поднявшейся воды в реке Унгур затопило 15 приусадебных участков. Об этом сообщает МЧС России.

«Помощь населению на месте оказывают 30 спасателей МЧС России и восемь единиц техники, в том числе плавсредства. Развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти организовали для жителей временный пункт размещения, однако те выразили желание уехать к родственникам.

До этого сообщалось, что из-за ливня в Забайкалье размыло железнодорожные пути на перегоне станций Карымская — Дарасун. В следствие данного инцидента произошла задержка пассажирского поезда сообщением Чита — Приаргунск.

Уточняется, что Читинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта.

Ранее в Забайкалье эвакуировали дачный поселок из-за лесного пожара.