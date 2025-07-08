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Самолет упал возле жилого дома в Татарстане

Baza: на территории частного дома в селе Дебрышки упал учебный самолет
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В селе Дебрышки в Татарстане на участок частного дома упал летательный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как сообщили местные источники, предположительно, это был учебный самолет. На место происшествия направили сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются, данных о пострадавших пока не поступало.

До этого самолет Ан-2 потерпел крушение в Забайкалье, в Читинском районе. В МЧС сообщили, что легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и член экипажа. Шесть человек пострадали. На месте аварии работали 37 человек, из них 13 от МЧС, также были задействованы четыре единицы техники.

Недавно пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.

Ранее в Испании самолет столкнулся с высоковольтным кабелем.

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