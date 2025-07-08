В Якутии завели дело после вынужденной посадки самолета в лесу

СК: возбуждено уголовное дело после вынужденной посадки Ан-2 в лесу в Якутии

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело после вынужденной посадки Ан-2 в лесу в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дело завели по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

«По предварительным данным следствия, сегодня воздушное судно Ан-2, следовавшее по маршруту пос. Жиганск – с. Оленек, в связи с техническими неисправностями совершило вынужденную посадку в лесном массиве в 300 км от пос. Жиганск Жиганского района Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Как уточнили правоохранители, на борту были два члена экипажа и один пассажир. В результате происшествия никто не пострадал, рассказали в управлении. Известно, что ущерб составил около миллиона рублей.

Следователи уже осмотрели аэродром, изъяли образцы топлива и документы на воздушное судно. Специалисты назначили судебную экспертизу нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. На данный момент следственные и процессуальные действия продолжаются. Причины ЧП пока не установлены, заключили в ведомстве.

6 июля текущего года самолет Ан-2 потерпел крушение Читинском районе Забайкальского края. В МЧС сообщили, что легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и член экипажа. Шесть человек пострадали. На месте аварии работали 37 человек, из них 13 от МЧС, также были задействованы четыре единицы техники.

Ранее самолет упал возле жилого дома в Татарстане.