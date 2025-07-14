На ЗАЭС заявили, что в результате атаки дронов сотрудники не пострадали

Директор ЗАЭС Яшина: при атаке ВСУ на тренировочный центр никто не пострадал

Сотрудники атомной электростанции (АЭС) в городе Энергодаре в Запорожской области не пострадали во время атаки украинских дронов на объект. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, пишет ТАСС.

«Персонал продолжает работу в штатном режиме», — отметила она.

14 июля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что накануне украинские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру на территории станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по зданию, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

После атаки специалисты не зафиксировали никаких разрушений. Инфраструктурный объект продолжит работать в штатном режиме, подчеркивалось в заявлении.

11 июля военные ВСУ с помощью дрона атаковали здание администрации Энергодара, который является городом — спутником Запорожской АЭС. По словам мэра населенного пункта Максима Пухова, в результате удара никто не пострадал, так как в тот момент людей в здании не было.

Ранее украинский БПЛА атаковал жилой дом в Энергодаре.