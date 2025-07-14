На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ЗАЭС заявили, что в результате атаки дронов сотрудники не пострадали

Директор ЗАЭС Яшина: при атаке ВСУ на тренировочный центр никто не пострадал
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудники атомной электростанции (АЭС) в городе Энергодаре в Запорожской области не пострадали во время атаки украинских дронов на объект. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, пишет ТАСС.

«Персонал продолжает работу в штатном режиме», — отметила она.

14 июля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что накануне украинские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру на территории станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по зданию, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

После атаки специалисты не зафиксировали никаких разрушений. Инфраструктурный объект продолжит работать в штатном режиме, подчеркивалось в заявлении.

11 июля военные ВСУ с помощью дрона атаковали здание администрации Энергодара, который является городом — спутником Запорожской АЭС. По словам мэра населенного пункта Максима Пухова, в результате удара никто не пострадал, так как в тот момент людей в здании не было.

Ранее украинский БПЛА атаковал жилой дом в Энергодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами