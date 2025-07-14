Учебно-тренировочный центр ЗАЭС подвергся атаке украинских дронов

Украинские военнослужащие нанесли удар по уникальному учебно-тренировочному центру на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре. Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что атака произошла 13 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три дрона по тренировочному центру, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

«Удар был нанесен на расстоянии примерно 250–300 метров от первого энергоблока станции. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были», — подчеркнули в пресс-службе.

В публикации уточняется, что в настоящее время сотрудники АЭС оценивают нанесенный станции ущерб и анализируют обстоятельства инцидента. При этом объект продолжает работать в штатном режиме.

«Безопасность эксплуатации станции обеспечена», — говорится в тексте.

11 июля дрон ВСУ атаковал здание администрации Энергодара. По словам мэра города Максима Пухова, в тот момент в помещениях никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Ранее украинские военные нанесли удар по жилому дому в Энергодаре.