На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учебно-тренировочный центр ЗАЭС подвергся атаке украинских дронов

ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС с помощью трех дронов
true
true
true
close
Телеграм-канал «ЗАЭС. Официально»

Украинские военнослужащие нанесли удар по уникальному учебно-тренировочному центру на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре. Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что атака произошла 13 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три дрона по тренировочному центру, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

«Удар был нанесен на расстоянии примерно 250–300 метров от первого энергоблока станции. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были», — подчеркнули в пресс-службе.

В публикации уточняется, что в настоящее время сотрудники АЭС оценивают нанесенный станции ущерб и анализируют обстоятельства инцидента. При этом объект продолжает работать в штатном режиме.

«Безопасность эксплуатации станции обеспечена», — говорится в тексте.

11 июля дрон ВСУ атаковал здание администрации Энергодара. По словам мэра города Максима Пухова, в тот момент в помещениях никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Ранее украинские военные нанесли удар по жилому дому в Энергодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами