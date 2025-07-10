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Украинские военные атаковали жилой дом в Энергодаре

Мэр Пухов: ВСУ атаковали дроном жилой дом в городе — спутнике ЗАЭС Энергодаре
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Telegram-канал Пухов LIVE

Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в городе — спутнике Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и окна дома», — заявил он.

По его словам, атака произошла на проспекте Строителей. Основной удар пришелся между третьим и четвертым этажами многоэтажного дома. Мэр назвал атаку ВСУ «попыткой запугать» жителей города.

Пухов отметил, что все экстренные службы города работают в режиме повышенной готовности.

Об атаке украинской армии мэр города сообщил утром 10 июля. По его словам, после обстрела ВСУ было зафиксировано три очага возгорания. На месте инцидентов работали пожарные. Ситуация находится под контролем, уточнил градоначальник.

В конце июня стало известно, что сотрудников ЗАЭС атаковал украинский дрон. В результате поврежден автомобиль, люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.

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