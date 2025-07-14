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В России собрались ввести для мигрантов дополнительные пошлины

Госдума на этой неделе обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нижняя палата российского парламента на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов, предполагающих введение дополнительных государственных пошлин для мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В случае принятия законопроектов в РФ введут дополнительные пошлины в размере 4,2 тыс. рублей за выдачу или переоформление патента иностранцам или лицам без гражданства, а также за продление срока действия разрешения на работу. Кроме того, будет введена пошлина в размере 2,1 тыс. рублей за выдачу дубликата патента или разрешения на работу и внесение изменений в соответствующие документы.

«Кроме того, предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов», — отметил депутат.

В частности, речь идет о пошлинах за постановку на учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства на территории страны.

«Это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции», — подчеркнул Володин.

11 июля депутат Государственной думы Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести дополнительное условие для получения гражданства мигрантами. Условие заключается в уплате налогов на сумму не менее 10 млн рублей за весь период пребывания иностранцев на российской территории.

Ранее в РФ предложили обязать мигрантов покупать ДМС.

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