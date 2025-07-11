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В РФ предложили выдавать гражданство только после уплаты 10 млн налогов

Депутат Авксентьева предложила выдавать гражданство после уплаты 10 млн налогов
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Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат Государственной думы и заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась с письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести дополнительное условие для получения гражданства мигрантами: уплату налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период их пребывания в России. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат считает, что существующая система предоставления гражданства не учитывает экономический вклад мигрантов в развитие страны, что создает дополнительные риски для федерального бюджета и социальной инфраструктуры.

«Предлагаю установить дополнительное обязательное условие для получения российского гражданства: подтверждение уплаты налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в тексте письма.

Парламентарий убеждена, что подобная мера будет стимулировать мигрантов осуществлять трудовую и иную деятельность в России в соответствии с законодательством, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет.

На днях депутаты Государственной думы во время пленарного заседания приняли в первом чтении проект закона о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России.

Ранее уроженку Украины лишили российского гражданства.

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