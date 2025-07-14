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У Крымского моста застряли почти 1300 автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из 1250 машин
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь из 1250 автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Ожидание более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Накануне пробки возле Крымского моста насчитывали почти 1,4 тыс. транспортных средств.

Проезд по мосту был разрешен только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Грузовой транспорт перенаправляют через новые регионы или паромную переправу в Керчи.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.

Ранее ДТП с полицейским авто парализовало движение в центре Москвы.

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