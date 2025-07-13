Пробки у Крымского моста с обеих сторон возросли

У Крымского моста с обеих сторон собрались очереди из почти 1,4 тыс. машин

В воскресенье утром очередь автомобилей перед Крымским мостом достигла почти 1,4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на переправе.

К 9:00 со стороны Тамани скопилось около 1150 машин. Водителям приходилось ждать проезда более трех часов. Со стороны Керчи в очереди находилось ещё около 220 автомобилей, где ожидание составляло примерно час.

Для сравнения, по данным на 7 утра, в общей сложности в очереди стояло около 1,1 тыс. машин. Проезд по мосту разрешен только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Грузовой транспорт перенаправляют через новые регионы или паромную переправу в Керчи.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал разрушить Крымский мост.

По версии следствия, мужчина, проживающий в Советском районе, в одной из соцсетей разместил комментарии с призывами к разрушению инфраструктурного объекта. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Кремле оценили возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.