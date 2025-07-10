На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Видео: ДТП с полицейским авто парализовало движение в центре Москвы

В центре Москвы движение транспорта затруднено из-за ДТП с патрульной машиной
true
true
true

В центре Москвы движение транспорта затруднено из-за столкновения такси с патрульном автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария случилась на пересечении Девяткина переулка и Покровки. Сейчас движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как машины объезжают поврежденный автомобиль такси.

До этого сообщалось, что в Люберцах грузовик протаранил восемь легковых автомобилей.

«ДТП с участием девяти автомобилей произошло сегодня утром на улице Красная в Люберцах: тогда водитель грузовика «МАЗ» протаранил восемь легковушек. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: смяты кузова, капоты, разбиты стекла. На фотографии также заметно, что в результате массового столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в Пушкино движение авто по Московскому проспекту перекрыли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами