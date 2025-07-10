Видео: ДТП с полицейским авто парализовало движение в центре Москвы

В центре Москвы движение транспорта затруднено из-за ДТП с патрульной машиной

В центре Москвы движение транспорта затруднено из-за столкновения такси с патрульном автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария случилась на пересечении Девяткина переулка и Покровки. Сейчас движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как машины объезжают поврежденный автомобиль такси.

До этого сообщалось, что в Люберцах грузовик протаранил восемь легковых автомобилей.

«ДТП с участием девяти автомобилей произошло сегодня утром на улице Красная в Люберцах: тогда водитель грузовика «МАЗ» протаранил восемь легковушек. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: смяты кузова, капоты, разбиты стекла. На фотографии также заметно, что в результате массового столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в Пушкино движение авто по Московскому проспекту перекрыли.