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Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска

Якубовский: на время отпуска можно оформить перерасчет платы за ЖКХ
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Alexander Legky/Global Look Press

Россияне могут оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ во время командировок, дачного сезона или периода отпусков. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье», — сказал он.

Речь идет о перерасчете коммунальных услуг, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета.

С 1 июля 2025 года в России произошло плановое повышение коммунальных тарифов. Оно стало одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ существенно варьируется.

27 июня кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут сэкономить на жилищно-коммунальных услугах 25–30%.

Ранее россиянам рассказали, кому и насколько увеличат платежи за воду.

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