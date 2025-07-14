Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска

Якубовский: на время отпуска можно оформить перерасчет платы за ЖКХ

Россияне могут оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ во время командировок, дачного сезона или периода отпусков. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье», — сказал он.

Речь идет о перерасчете коммунальных услуг, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета.

С 1 июля 2025 года в России произошло плановое повышение коммунальных тарифов. Оно стало одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ существенно варьируется.

27 июня кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут сэкономить на жилищно-коммунальных услугах 25–30%.

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