Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ 25–30%

Россияне могут сэкономить на жилищно-коммунальных услугах 25–30%, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я считаю важным говорить не просто об экономии, а именно об умной экономии на оплате ЖКУ. Под ней я понимаю такую экономию, которая позволяет меньше платить и при этом не наносит абсолютно никакого вреда повседневной деятельности человека. С помощью пяти мер можно сэкономить 25–30% на ЖКУ.

Первая мера — отслеживать не только суммы, но и объемы потребления ЖКУ, а также сравнивать их не только с предыдущим месяцем, но и с предыдущими годами. Это является стартом в определении потенциальных возможностей управления объемами потребления. Например, выключенная кнопка и одновременно включенная в розетку техника продолжает потреблять электроэнергию», — отметил Балынин.

Вторая мера — оплачивать потребляемые жилищно-коммунальные услуги вовремя. По словам Балынина, никогда нельзя пропускать установленные даты платежей, поскольку, помимо репутационных рисков, это ведет к пеням и даже в установленных законом случаях может стать причиной приостановления оказания некоторых коммунальных услуг. Впоследствии за повторное подключение, как правило, взимается дополнительная плата, и это дополнительный ущерб для кошелька, которого можно предотвратить, избежать, избегая просрочек по оплате.

Третья мера — при покупке бытовой техники обращать внимание на класс энергосбережения. Балынин уточнил, что чем дальше от начала латинского алфавита буква, тем ниже класс, соответственно, менее энергоэффективна бытовая техника. Наиболее энергоэффективным считается класс маркируемый класс маркируется буквой A. Чем больше знаков «+» указано рядом, тем он еще выше класс: А+++ более энергоэффективен, чем А++.

Четвертая мера — уменьшение расходов на оплату вывоза мусора при отсутствии дома более пяти полных календарных дней подряд: за эти дни не придется оплачивать. По словам Балынина, дни отъезда и приезда в периоды отсутствия не учитываются. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию с приложением документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя в жилом помещении (например, это могут быть билеты на поезд или самолет).

Пятая мера — установка многотарифного счетчика на электроэнергию. Ее потребление будет тарифицироваться в зависимости от времени суток: в пиковые часы (утром и вечером) один кВт·ч стоит дороже, а в менее востребованное время (ночь и раннее утро) — дешевле (в этот промежуток стоимость одного кВт·ч, как правило, в 2,5–3 раза меньше, чем в пиковое). Часть потребления можно перенести, например на раннее утро, рекомендовал экономист.

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.