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Россиянам рассказали, кому и насколько увеличат платежи за воду

Аналитик Чуркина: за воду будут больше платить те, у кого нет приборов учета
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россияне, у которых до сих пор не установлены приборы учета воды, будут больше платить за нее. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Она обратила внимание, что сейчас для таких граждан платежи рассчитываются по нормам потребления, но с повышающим коэффициентом 1,5. Минстрой РФ предлагает увеличить его вдвое — до 3. Это должно привести к сокращению количества тех, кому платежи по нормативам выгоднее, чем по счетчикам.

«Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды — 87%», — сказала эксперт.

До этого Чуркина заявила, что с июля жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) подорожают для россиян в среднем на 11,9%.

Она напомнила, что в прошлом году стоимость ЖКУ для граждан увеличилась на 9,8%. По словам эксперта, в 2025-м она будет колебаться в диапазоне от 8,6 до 21,1% в зависимости от региона РФ.

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