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Юрист рассказал о коротких рабочих неделях в 2026 году

Южалин: семь неполных рабочих недель будет в России в 2026 году
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Семь неполных рабочих недель будет в России в 2026 году. Об этом РИА Новости рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Россиян ожидают длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня выходных на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая.

Кроме того, рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.

Депутат Госдумы Алексей Говырин ранее рассказал, что праздничные и выходные дни в 2026 году распределят таким образом, чтобы не перегружать рабочие недели и оставлять время для отдыха.

Также вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что в России нужно заменить длинные январские и майские каникулы шестью сокращенными рабочими неделями (по три рабочих дня). В Госдуме на инициативу отреагировали сдержанно. Депутаты подчеркнули важность традиционных январских и майских каникул для семейного отдыха россиян и сохранения социального баланса.

Ранее россиянам рассказали, как грамотно распланировать отпуск.

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