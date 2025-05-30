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Россиянам рассказали, как грамотно распланировать отпуск

Психолог Хакимов посоветовал готовиться к отпуску заранее
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Shutterstock

Чтобы получить максимальное удовольствие от путешествия, важно подготовиться к нему заранее: выделить средства, продумать маршрут и собрать вещи. Для этого понадобится время, но результат того стоит. Об этом в интервью РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

Кроме того, при планировании важно прислушиваться к своим желаниям. Выбор места отдыха и его программа не должны зависеть от мнения окружающих, подчеркнул специалист.

«Завершите насущные и срочные рабочие задачи, чтобы не думать о них вдалеке от офиса. Во-вторых, если получится, распределите обязанности среди коллег: к примеру, попросите другого сотрудника доделать отчет взамен на аналогичную услугу», — продолжил Хакимов.

Он также посоветовал на время отпуска исключить новостные ресурсы, социальные сети или смотреть их по минимуму.

В пресс-службе сервиса «Островок» до этого рассказали, как сэкономить на зарубежном отеле.

Эксперты рекомендуют избегать поездок в сезон отпусков, а также в выходные и праздничные дни, когда спрос на жилье и услуги значительно возрастает. Разница между тарифами в обычные дни и в пиковый сезон, по их данным, может достигать от 15 до 30%.

Кроме того, можно сэкономить, если заранее позаботиться о бронировании жилья. Это увеличит количество доступных вариантов и повысит шансы на получение скидки за раннее бронирование, отметили в пресс-службе.

Ранее российских туристов предупредили об опасности отдыха на Шри-Ланке.

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