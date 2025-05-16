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В Госдуме рассказали о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году

Депутат Говырин сообщил, как распределят нерабочие дни в 2026 году
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Праздничные и выходные дни в 2026 году распределят таким образом, чтобы не перегружать рабочие недели и оставлять время для отдыха. Об этом сообщил депутат Госдумы («Единая Россия») Алексей Говырин в беседе с RT.

По его словам, переносы рабочих дней будут «минимальными и адресными», чтобы логично соединить выходные и не создавать «бессмысленные однодневные рабочие промежутки».

Депутат рассказал, что январские каникулы, предварительно, займут «привычный объем, не затрагивая производственный ритм второй половины месяца». А майские праздники снова придутся на начало и середину месяца, с возможными переносами, но без чрезмерных разрывов, поделился Говырин.

Парламентарий добавил, что 2026-й обещает быть удобным как для планирования отпусков, так и для ведения текущей деятельности.

12 мая директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что в июне россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня. Следующие длительные выходные будут с 12 по 15 июня, уточнила она.

Санина также обратила внимание, что следующая короткая рабочая неделя продлится три дня — с 9 по 11 июня. При этом рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час, отметила она.

Кроме того, эксперт сообщила, что этим летом выгоднее всего брать отпуск в июле — в этом месяце много рабочих дней. Наименее выгодным для отдыха является июнь, добавила Санина.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками.

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