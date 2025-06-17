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В России предложили отменить каникулы в январе и мае

«Опора России»: вместо каникул в январе и мае нужны шесть рабочих недель по три дня
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Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

В России нужно заменить длинные январские и майские каникулы шестью сокращенными рабочими неделями (по три рабочих дня), сказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев. Гибкие форматы — сокращенные недели, дополнительные выходные в низкозагруженные месяцы, адаптивные графики — уже стали частью трудовых моделей в ряде стран. Россия также может двигаться в этом направлении — с учетом своей специфики и уважением к культурным привычкам», — отметил Пищальников.

По его словам, праздничные каникулы и продолжительные выходные — приятная передышка для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до 1% ВВП. Эксперт подчеркнул, что когда компания «замораживает» свою деятельность на несколько дней, теряется не только рабочее время, но и реальная выручка.

«Замедляется оборот, снижается интенсивность сделок, откладывается реализация проектов. В условиях жесткой конкуренции и плотного графика каждая остановка может обернуться упущенной возможностью. Компании становятся менее эффективными и прибыльными. То есть становится меньше ресурсов на повышение зарплат, премии и развитие», — пояснил Пищальников.

По его словам, еще одна важная проблема — влияние длительных перерывов на мотивацию коллектива. По оценке эксперта, после отпуска сотрудникам требуется от трех до пяти рабочих дней, чтобы вернуться к прежнему ритму, «постпраздничный синдром» снижает общую продуктивность команды и тормозит выполнение задач. Пищальников подчеркнул, что это особенно чувствительно для высокотехнологичных и экспортно-ориентированных отраслей, где важна бесперебойная работа и точное соблюдение сроков.

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