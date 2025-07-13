Запашный рассказал о состоянии гимнаста после падения в Московском цирке

Запашный: акробат из Эфиопии ничего не сломал при падении в Московском цирке

Эфиопский гимнаст, который упал на арену во время репетиции в Большом Московском цирке, не получил переломов. Об этом сообщил директор цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«Только что сообщили, что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено», — написал он.

По словам Запашного, гимнаст проведет ночь в одной из московских клиник, поскольку ему «назначены дополнительные проверки».

Сегодня глава цирка опубликовал видеозапись инцидента во время исполнения номера гимнастом из Эфиопии. По словам Запашного, на обнародованных кадрах можно заметить ошибку пассировщика, который пропустил нужный момент и не подстраховал гимнаста.

Он отметил, что некоторая информация о множественных переломах и критическом состоянии гимнаста не соответствует действительности. Запашный уточнил, что артисту спустя пять секунд оказали медицинскую помощь, поскольку на месте присутствовал дежурный врач.

Об инциденте изначально сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По его данным, у мужчины диагностирован ушиб мозга и компрессионный перелом позвоночника.

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