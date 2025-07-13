На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запашный рассказал о состоянии гимнаста после падения в Московском цирке

Запашный: акробат из Эфиопии ничего не сломал при падении в Московском цирке
true
true
true

Эфиопский гимнаст, который упал на арену во время репетиции в Большом Московском цирке, не получил переломов. Об этом сообщил директор цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«Только что сообщили, что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено», — написал он.

По словам Запашного, гимнаст проведет ночь в одной из московских клиник, поскольку ему «назначены дополнительные проверки».

Сегодня глава цирка опубликовал видеозапись инцидента во время исполнения номера гимнастом из Эфиопии. По словам Запашного, на обнародованных кадрах можно заметить ошибку пассировщика, который пропустил нужный момент и не подстраховал гимнаста.

Он отметил, что некоторая информация о множественных переломах и критическом состоянии гимнаста не соответствует действительности. Запашный уточнил, что артисту спустя пять секунд оказали медицинскую помощь, поскольку на месте присутствовал дежурный врач.

Об инциденте изначально сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По его данным, у мужчины диагностирован ушиб мозга и компрессионный перелом позвоночника.

Ранее в Госдуме объяснили идею ужесточить наказание за грубое обращение с животными в цирке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами