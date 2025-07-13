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В московском цирке с высоты сорвался воздушный гимнаст

РЕН ТВ: в Большом Московском цирке воздушный гимнаст упал с шестиметровой высоты
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В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского с высоты шести метров упал воздушный гимнаст. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«У мужчины диагностирован ушиб мозга, компрессионный перелом позвоночника. Подробности инцидента выясняются», — говорится в публикации.

В начале июня в Екатеринбурге 21-летняя девушка получила серьезные травмы после падения с парашютной вышки высотой 33 метра. Инцидент произошел в парке Чкалова во время экстремального прыжка с использованием страховочного троса. По словам очевидцев, девушку экстренно госпитализировали — на место оперативно прибыли медики, оказавшие первую помощь.

По информации SHOT, предварительная причина падения — слишком длинный страховочный трос, который не смог сработать должным образом.

В середине мая в Челябинской области произошел похожий случай. В Магнитогорске при выполнении трюка на аттракционе упала 22-летняя девушка. Она сорвалась с высоты в четыре метра, выполняя элемент на «Колесе смелости».

Ранее в Госдуме объяснили идею ужесточить наказание за грубое обращение с животными в цирке.

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