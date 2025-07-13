Запашный опубликовал видео падения гимнаста в московском цирке

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный опубликовал в своем Telegram-канале кадры инцидента во время исполнения номера гимнастом из Эфиопии.

«Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда, по инерции, продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже, — остановить это вращение, подставив собственный корпус», — объяснил он.

По словам Запашного, на обнародованных кадрах можно заметить ошибку пассировщика, который пропустил нужный момент и не подстраховал гимнаста. Он также отметил, что некоторая информация о множественных переломах и критическом состоянии гимнаста не соответствует действительности.

По словам Запашного, «произошла травма». Он подчеркнул, что артисту спустя пять секунд оказали медицинскую помощь, поскольку на месте присутствовал дежурный врач. Запашный пожелал акробату скорейшего выздоровления.

Об инциденте изначально сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По его данным, у мужчины диагностирован ушиб мозга и компрессионный перелом позвоночника.

Ранее появились подробности об артисте, упавшем с высоты в Большом Московском цирке.