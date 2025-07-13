В США произошла стрельба на встрече выпускников

NYP: в Теннесси четыре человека пострадали при стрельбе на встрече выпускников

В США в штате Теннесси во время встречи выпускников произошла стрельба. В результате пострадали четыре человека, пишет газета New York Post (NYP).

«‎Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения. Теперь полиция ищет стрелка», — сказано в статье.

По информации журналистов, пострадавших госпитализировали в одну из местных больниц, угрозы жизни пострадавших нет, уточняет издание.

Мотивы стрелявшего полиция не разглашает.

В начале июля сообщалось, что в Чикаго произошла стрельба у ночного клуба, трех человек спасти не удалось. Как сообщал портал CBS News, трагедия произошла в квартале 300 West Chicago Avenue. Неизвестные подъехали к ночному клубу и открыли стрельбу из окна автомобиля. Вечером в клубе проходила вечеринка по случаю выхода нового альбома рэпера Мелло Бакзза.

До этого в штате Юта, США, мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации телеканала, 45-летний подозреваемый позвонил правоохранителям и сообщил о том, что расправился со своей супругой.

Ранее в США обстреляли тушивших лесной пожар пожарных.