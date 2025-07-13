Глава Ульяновской области отреагировал на инцидент с новым мостом

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отреагировал на информацию о поврежденном мосте в Николаевском районе. Комментарий глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поручил министру транспорта Ульяновской области Евгению Лазареву срочно выехать на место повреждения моста в селе Куроедово Николаевского района», — написал он.

В сообщении также говорится, что переправа повреждена в результате ливня, также есть подтопления в других населенных пунктах.

13 июля сообщалось, что в Николаевском районе размыло мост, построенный в 2024 году. На опубликованных кадрах можно заметить, что от моста остались только боковые перегородки. Асфальтная поверхность и сваи рухнули в реку, протекающую под сооружением. Местные жители на видео переговариваются между собой по разные стороны моста. Данных о пострадавших нет.

12 июля во время крестного хода произошло обрушение подвесного моста, соединяющего поселок Дуниловский с деревней Дунилово. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что лично контролирует ход работ по ликвидации последствий инцидента.

Ранее стало известно, что пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты.