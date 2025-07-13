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В Ульяновской области размыло новый мост

В Ульяновской области размыло мост, построенный в 2024 году
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В Ульяновской области в Николаевском районе размыло мост, построенный в 2024 году. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

На опубликованных кадрах можно заметить, что от моста остались только боковые перегородки. Асфальтная поверхность и сваи рухнули в реку, протекающую под сооружением. Местные жители на видео переговариваются между собой по разные стороны моста.

О пострадавших не сообщалось.

12 июля во время крестного хода произошло обрушение подвесного моста, соединяющего поселок Дуниловский с деревней Дунилово. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что лично контролирует ход работ по ликвидации последствий инцидента.

Похожий случай произошел 6 июля в Нижегородской области, где деревянный мост не выдержал веса пожарной машины, спешившей к водоему, и рухнул. На снимках и видео с места происшествия видно, что пожарная машина ЗИЛ-131 перевернулась на бок.

Ранее стало известно, что пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты.

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