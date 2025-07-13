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Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления водой в Дагестане

Роспотребнадзор: инфекцию в Дагестане вызвал возбудитель из воды разводящей сети
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Массовое отравление жителей в Магарамкентском районе Дагестана связано с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В ходе расследования было установлено, что на участке водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр произошла авария. Инфекция распространилась из-за отсутствия водоподготовки, а также из-за отсутствия регистрации аварий на водоводе и из-за неинформирования Роспотребнадзора.

Кроме того, были обнаружены множественные нарушения зоны санитарной охраны водоисточника и несоблюдение зон санитарного разрыва на водоводах.

«Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, от больных и от контактных лиц», — говорится в публикации.

До этого число пострадавших при вспышке острой кишечной инфекции в Дагестане выросло до 302 человек, среди них 294 ребенка. Пациенты обратились в Магарамкентскую центральную районную больницу.

О множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент стало известно в ночь на 8 июля.

Ранее более 30 человек отравились морепродуктами в Адыгее.

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