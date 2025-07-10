Более 30 человек отравились в Адыгее морепродуктами

Минздрав: 32 человека пришли в клинику после употребления морепродуктов в Адыгее

В Адыгее 32 человека, в том числе семь детей, обратились за помощью в больницу после употребления морепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики Адыгея.

«С утра 8.07. и в течении сегодняшнего дня в инфекционную больницу поступило 32 пациента с диагнозом кишечная инфекция», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пациенты употребляли морепродукты в одном из заведений общественного питания Майкопа.

Анализы выявили сальмонеллез. Тяжелых пациентов среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей, добавили в минздраве.

Управление Следственного комитета России по региону организовало доследственную проверку по факту массового отравления в Майкопе. Следователи утверждают, что пострадавшие покупали продукцию в магазинах розничной сети.

В ведомстве добавили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее россиянам рассказали, как действовать при первых симптомах отравления водой.