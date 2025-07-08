В Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление водой

В Дагестане произошли массовые случаи отравления среди жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, инфекция передавалась через воду.

В настоящее время в населенных пунктах работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят отбор проб воды и биоматериала от пострадавших. Осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, который локализует очаг в пределах инкубационного периода.

29 июня стало известно, что более 30 человек сообщили о симптомах отравления после выпускного в Перми.

10 июня сообщалось, что в воде известной марки нашли превышение содержания лития.

Ранее в воде на теплоходе «Михаил Булгаков» нашли фекальные загрязнения.