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В Дагестане более 300 человек отравились водой

Минздрав: число отравившихся водой в Дагестане достигло 302 человек
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Число пострадавших при вспышке острой кишечной инфекции в Дагестане выросло до 302 человек, среди них 294 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Пациенты обратились в Магарамкентскую центральную районную больницу.

Накануне сообщалось об отравлении 274 человек.

В минздраве уточнили, что тяжелых случаев заболевания не зафиксировано, пациенты постепенно идут на поправку. По состоянию на 10 июля, трое из пострадавших уже выписаны из больницы.

В настоящее время в стационаре проходят лечение 93 человека. Больница обеспечена всем необходимым для лечения пациентов, а также проведения профилактики распространения кишечной инфекции в очагах, добавили в ведомстве.

Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, инфекция передавалась через воду.

Ранее более 30 человек отравились в Адыгее морепродуктами.

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