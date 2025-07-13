В Москве сообщили о пострадавших при пожаре у Ярославского вокзала

При пожаре у Ярославского вокзала в Москве пострадали два человека

В результате возгорания бытовки на территории Комсомольской площади пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

По его информации, бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф оказали пострадавшим необходимую помощь. Одного из них госпитализировали в Институт Склифосовского. На месте продолжают работать пожарные и сотрудники экстренных служб.

До этого в МЧС сообщили, что пожар начался напротив Ярославского вокзала, где проходят работы по ремонту фасада здания. Возгорание было оперативно ликвидировано. В тушении огня задействовали 11 сотрудников и три единицы техники ведомства.

Накануне на юго-западе Москвы произошло возгорание на территории технопарка «Слава». Пожар начался на первом этаже административного здания. На месте наблюдалось плотное задымление.

Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.